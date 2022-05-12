Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (5 событий из 10) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лидс - Челси -:- Запланирован
21:45 Уотфорд - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Ницца - Сент-Этьен -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Севилья - Мальорка -:- Запланирован
22:30 Эльче - Атлетико -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
12:30
Телемагазин
11:35
Бильярд. Cluster Cup. Львов

Павелко: «У матчі проти «Боруссії» виконана і важлива соціальна місія – збір коштів для відновлення нашої батьківщини»

Президент УАФ – про перший матч команди Петракова у 2022 році
Футбол Сборная Украины
11:27
Павелко: «У матчі проти «Боруссії» виконана і важлива соціальна місія – збір коштів для відновлення нашої батьківщини»
Андрій Павелко / Фото - УАФ
Президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook прокоментував мінімальну гостьову перемогу збірної України у товариському матчі з «Боруссією» Менхенгладбах (2:1).

«Збірна України підтримує ініціативу президента України Володимира Зеленського U24 і здобуває таку бажану першу у 2022 році перемогу. Окрім тренувального завдання для команди Олександра Петракова, виконана у поєдинку проти «Боруссії» і важлива соціальна місія — збір коштів для відновлення нашої батьківщини, організований главою держави на платформі U24».


«Нагадаю, що гроші за квитки у цьому та наступних контрольних матчах будуть спрямовані у фонд U24. На відновлення нашої держави будуть перераховані й кошти, які ми отримаємо за продаж на аукціоні особливих футболок, в яких збірна виступатиме у всіх матчах в рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022».


«Матч «Боруссія» – Україна став першим за сім років поєдинком синьо-жовтих, який переглянув не на стадіоні, а в трансляції. Тому лише подумки був разом з тисячами наших земляків і громадянами інших країн, які прийшли на стадіон «Боруссія-Парк» вболівати за команду Олександра Петракова і всю Україну».


«Дякую всім вболівальникам, а насамперед нашим воїнам, які теж дивилися трансляцію і переживали за улюблену команду, за потужну підтримку і єдність. Дякую футболістам і тренерському штабу Олександра Васильовича за прекрасний поєдинок. З перемогою. Слава Героям. Слава Україні».


Нагадаємо, що збірна України провела свій перший матч у 2022 році.

Своїми емоціями після матчу поділився і головний тренер команди Олександр Петраков.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Павелко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Президент УАФ: «Хотіли б, щоб усі клуби продовжили існувати, але розуміємо, що війна торкнеться усіх гілок життя»
Президент УАФ: «Хотіли б, щоб усі клуби продовжили існувати, але розуміємо, що війна торкнеться усіх гілок життя»
Футбол Украинская Премьер-лига
10 мая 15:10
Павелко про рішення UEFA щодо росіян: «Це ще один дуже важливий сигнал»
Павелко про рішення UEFA щодо росіян: «Це ще один дуже важливий сигнал»
Футбол В Украине
03 мая 20:38
Сборная Украины проведет еще 3-4 матча перед игрой с Шотландией
Сборная Украины проведет еще 3-4 матча перед игрой с Шотландией
Футбол Чемпионат мира по футболу
03 мая 14:39
Збірна України відправилась у Словенію
Збірна України відправилась у Словенію
Футбол Сборная Украины
01 мая 22:06
Павелко рассказал, в каких условиях может начаться новый сезон УПЛ
Павелко рассказал, в каких условиях может начаться новый сезон УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
01 мая 08:20
Павелко: «Сборной Украины никто не подарит путевку на ЧМ-2022»
Павелко: «Сборной Украины никто не подарит путевку на ЧМ-2022»
Футбол Сборная Украины
30 апреля 19:01

Новости: Футбол

«Манчестер Сіті» виставив космічний цінник на Жезуса. Серед бажаючих – «Ювентус», «Арсенал» та «Мілан»
«Манчестер Сіті» виставив космічний цінник на Жезуса. Серед бажаючих – «Ювентус», «Арсенал» та «Мілан»
Премьер-Лига (Англия)
12:26
Павелко: «У матчі проти «Боруссії» виконана і важлива соціальна місія – збір коштів для відновлення нашої батьківщини»
Павелко: «У матчі проти «Боруссії» виконана і важлива соціальна місія – збір коштів для відновлення нашої батьківщини»
Сборная Украины
11:27
Зінченко допоміг «Манчестер Сіті» розгромити «Вулвз» та ще ближче наблизитися до чемпіонства в АПЛ
Зінченко допоміг «Манчестер Сіті» розгромити «Вулвз» та ще ближче наблизитися до чемпіонства в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
09:58
Петраков: «Попереду в нас головний поєдинок. Я ще подумаю, кого виставити у складі»
Петраков: «Попереду в нас головний поєдинок. Я ще подумаю, кого виставити у складі»
Сборная Украины
09:25
«Інтер» у додатковий час дотиснув «Ювентус» та виграв Кубок Італії вперше з 2011 року
«Інтер» у додатковий час дотиснув «Ювентус» та виграв Кубок Італії вперше з 2011 року
Серия А (Италия)
08:24
Збірна України завдяки голам дебютантів Мудрика та Піхальонка переграла гладбахську «Боруссію»
Збірна України завдяки голам дебютантів Мудрика та Піхальонка переграла гладбахську «Боруссію»
Сборная Украины
07:24
Ребров привів «Аль-Айн» до чемпіонства в ОАЕ
Ребров привів «Аль-Айн» до чемпіонства в ОАЕ
Украинские легионеры
11 мая 22:56
Збірна України з футболу переграла Італію і вийшла до півфіналу Дефлімпійських ігор-2021
Збірна України з футболу переграла Італію і вийшла до півфіналу Дефлімпійських ігор-2021
Сборная Украины
11 мая 22:17
Президент «Колоса»: «Якщо забрати футбол з України, то ми станемо Придністров’ям та почнемо на конях їздити»
Президент «Колоса»: «Якщо забрати футбол з України, то ми станемо Придністров’ям та почнемо на конях їздити»
Украинская Премьер-лига
11 мая 21:50
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
2
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Все новости