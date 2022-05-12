Павелко: «У матчі проти «Боруссії» виконана і важлива соціальна місія – збір коштів для відновлення нашої батьківщини»

Президент УАФ – про перший матч команди Петракова у 2022 році

Андрій Павелко / Фото - УАФ Президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook прокоментував мінімальну гостьову перемогу збірної України у товариському матчі з «Боруссією» Менхенгладбах (



«Збірна України підтримує ініціативу президента України Володимира Зеленського U24 і здобуває таку бажану першу у 2022 році перемогу. Окрім тренувального завдання для команди Олександра Петракова, виконана у поєдинку проти «Боруссії» і важлива соціальна місія — збір коштів для відновлення нашої батьківщини, організований главою держави на платформі U24».



«Нагадаю, що гроші за квитки у цьому та наступних контрольних матчах будуть спрямовані у фонд U24. На відновлення нашої держави будуть перераховані й кошти, які ми отримаємо за продаж на аукціоні особливих футболок, в яких збірна виступатиме у всіх матчах в рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022».



«Матч «Боруссія» – Україна став першим за сім років поєдинком синьо-жовтих, який переглянув не на стадіоні, а в трансляції. Тому лише подумки був разом з тисячами наших земляків і громадянами інших країн, які прийшли на стадіон «Боруссія-Парк» вболівати за команду Олександра Петракова і всю Україну».



«Дякую всім вболівальникам, а насамперед нашим воїнам, які теж дивилися трансляцію і переживали за улюблену команду, за потужну підтримку і єдність. Дякую футболістам і тренерському штабу Олександра Васильовича за прекрасний поєдинок. З перемогою. Слава Героям. Слава Україні».



Нагадаємо, що збірна України провела свій перший матч у 2022 році.



Своїми емоціями після матчу поділився і Олександр Петраков.

Президент УАФна своїй сторінці упрокоментував мінімальну гостьову перемогу збірної України у товариському матчі з «Боруссією» Менхенгладбах ( 2:1 ).Нагадаємо, що збірна України провела свій перший матч у 2022 році.Своїми емоціями після матчу поділився і головний тренер команди

Владимир Кириченко