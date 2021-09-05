Павелко: «У нас был такой большой цикл, когда каждую вторую игру мы проваливались»
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ничью сборной Украины с Францией (1:1) в рамках квалификации ЧМ-2022:
«Это тот матч, который подарил множество эмоций. Я хотел бы от имени команды поблагодарить болельщиков, которые сделали сумасшедшую атмосферу и дали поддержку нашим игрокам. Это чувствовалось, поэтому ребята полностью отдавались на поле.
Каждая ничья, наверное, по отдельности. У нас, к сожалению, был такой цикл большой, когда каждую вторую игру мы проваливались. Я очень переживал, как длинный перелёт из Казахстана, туда-обратно, и игра на искусственном газоне могли повлиять на функциональное состояние игроков.
Но ребята показали, что они впервые за последнее время вышли на второй матч ещё агрессивнее. Забыли об усталости, забыли о длительных перелётах, искусственном газоне и показали сумасшедшую игру, которая понравилась болельщикам».
Ранее Андрей Шевченко раскрыл подробности своего ухода из сборной заявив, что не планировал покидать национальную команду. Как утверждает специалист, Павелко игнорировал вопросы тренера о продлении контракта, и как итог – соглашение Шевченко с УАФ истекло и он покинул команду.
Напомним, Шевченко с Тасотти и Мальдерой присутствовали на матче Украина – Франция.