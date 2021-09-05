Павелко: «У нас был такой большой цикл, когда каждую вторую игру мы проваливались»

Андрей Павелко / фото - dynamo.kiev

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ничью сборной Украины с Францией (1:1) в рамках квалификации ЧМ-2022:

Каждая ничья, наверное, по отдельности. У нас, к сожалению, был такой цикл большой, когда каждую вторую игру мы проваливались. Я очень переживал, как длинный перелёт из Казахстана, туда-обратно, и игра на искусственном газоне могли повлиять на функциональное состояние игроков.

Но ребята показали, что они впервые за последнее время вышли на второй матч ещё агрессивнее. Забыли об усталости, забыли о длительных перелётах, искусственном газоне и показали сумасшедшую игру, которая понравилась болельщикам».