Павелко: «Евро у нас уже было, лучше побороться за право проводить чемпионат мира»
Павелко: «UEFA предложил сделать лагерь для сборной Украины в Словении»
Кроме того, национальная команда проведет ряд благотворительных матчей
16:02
Андрей Павелко / Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко высказался о сотрудничестве с UEFA касательно дальнейших действий сборной Украины в условиях войны.
«Сейчас есть предложение от УЕФА, мы очень благодарны за него нашим коллегам и лично президенту Александру Чеферину, предложившему сделать лагерь в его родном городе Любляне, в Словении. Я очень уважаю моих коллег из Федерации футбола Словении, предоставляющих лучшие условия для подготовки нашей сборной.
Также вместе со специалистами из УЕФА мы работаем над проведением целого ряда благотворительных матчей нашей сборной, которые будут проходить под патронатом УЕФА. Сейчас мы работаем над организацией этих матчей, учитывая пожелания нашего главного тренера и тренерского штаба».
Напомним, поединок отбора на ЧМ-2022 между Шотландией и Украиной запланирован на 1-е июня.
Комментарии 0