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Павелко: «Возобновление УПЛ пройдет по графику»

УАФ провела заседание в доме футбола
Футбол Украинская Премьер-лига
14 февраля 22:16
Павелко: «Возобновление УПЛ пройдет по графику»
Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко подвел итоги заседания, которое состоялось 14 февраля в Доме футбола.

Сообщается, что возобновление весенней части сезона УПЛ пройдет по графику.

«Сегодня в Доме футбола провели рабочую встречу с исполнительным директором УПЛ Евгением Диким, президентом ПФЛ Александром Каденко, в которой также приняли участие первые вице-президенты УАФ Алексей Михайличенко, Анатолий Демяненко и Вадим Костюченко. Основной темой разговора стала подготовка к старту второй половины сезона 2021/22. Руководители УПЛ и ПФЛ проинформировали, что матчи стартовых туров начнутся во время, подготовка идет по графику.

Приятно также было услышать от главы УПЛ Евгения Дикого положительный отзыв об инициированной мной встрече с руководителями Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, Николаем Риццоли и представителями всех 16 клубов УПЛ, состоявшейся в конце прошлого года. Напомню, что это была первая встреча, во время которой представители клубов могли услышать от одного из лучших рефери мира Риццоли трактовку спорных эпизодов и задать ему вопросы по интересующему их арбитражу. Поэтому решили проводить подобные встречи на регулярной основе и с привлечением представителей клубов ПФЛ. Кроме того, обсудили процесс расширения представительства VAR на матчах чемпионата Украины.

Важно, что, несмотря на сложную текущую геополитическую ситуацию, футбольное сообщество нашего государства, занимая четкую патриотическую позицию, продолжает активно работать, готовясь к продолжению соревнований. С нетерпением ждем начала второй части сезона, понимая, что наша футбольная семья единственная, как никогда! И мы поддерживаем инициативу Президента Украины Владимира Зеленского об объявлении 16 февраля Днем Единства! Прекрасная инициатива в непростое для страны время! Слава Украине!»

УПЛ возобновится 26 февраля.

Андрей Усмонов
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