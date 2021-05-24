Павелко: «Постоянный диалог и общие усилия позволили вернуть болельщиков на трибуны»
Павелко: «Возрождение «Металлиста» поддерживают в УАФ и UEFA»
Президент УАФ положительно относится к инициативе
Александр Ярославский и Андрей Павелко / Фото - ФК Металл
Президент УАФ Андрей Павелко на XXIV Конгрессе организации прокомментировал инициативу возрождения харьковского «Металлиста». Слова функционера передает пресс-служба ФК «Металл».
Очень приятной и важной стала недавняя новость о начале возрождения футбольного клуба «Металлист». Возвращение клубного гранда станет прекрасным продолжением славной истории футбольного Харькова.
Украинская ассоциация футбола и UEFA поддерживают возрождение ФК «Металлист». Желаем клубу и всему харьковскому футболу новых побед и достижений.
На конгрессе выступил также экс-президент «Металлиста» Александр Ярославский, пообещав вернуть большой футбол в Харьков.