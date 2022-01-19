Павелко отреагировал на увольнение Шевченко из «Дженоа»
Павелко заявил, что в УАФ планировали готовить сборную к стыковым матчам на базе «Ман Сити»
Для Зинченко ничего бы не поменялось
17:26
Андрей Павелко / Фото - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал в эфире Футбол NEWS о планах подготовки сборной Украины к плей-офф за выход на чемпионат мира-2022.
Были разные варианты для тренировочного сбора. Тренерский штаб выбрал готовиться в Украине. Мы готовили вариант подготовки на базе «Манчестер Сити». А также другие – в Шотландии, Франции. Из-за «Омикрона» есть риски попасть в ковидные истории.
У тренерского штаба есть четкое желание отработать период подготовки к этим матчам. Есть желание обязательно сделать открытую тренировку для наших болельщиков перед поездкой в Шотландию.
Мы полностью поддерживаем тренерский штаб. Расширенный список игроков заранее подан на получение британских виз.
Павелко также отреагировал на увольнение Андрея Шевченко из «Дженоа».
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