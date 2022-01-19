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Павелко заявил, что в УАФ планировали готовить сборную к стыковым матчам на базе «Ман Сити»

Для Зинченко ничего бы не поменялось
Футбол Сборная Украины
17:26
Павелко заявил, что в УАФ планировали готовить сборную к стыковым матчам на базе «Ман Сити»
Андрей Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал в эфире Футбол NEWS о планах подготовки сборной Украины к плей-офф за выход на чемпионат мира-2022.

Были разные варианты для тренировочного сбора. Тренерский штаб выбрал готовиться в Украине. Мы готовили вариант подготовки на базе «Манчестер Сити».  А также другие – в Шотландии, Франции. Из-за «Омикрона» есть риски попасть в ковидные истории.

У тренерского штаба есть четкое желание отработать период подготовки к этим матчам. Есть желание обязательно сделать открытую тренировку для наших болельщиков перед поездкой в Шотландию.

Мы полностью поддерживаем тренерский штаб. Расширенный список игроков заранее подан на получение британских виз.

Павелко также отреагировал на увольнение Андрея Шевченко из «Дженоа».

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Павелко сборная Шотландии (футбол) сборная Уэльса (футбол) сборная Австрии (футбол)

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