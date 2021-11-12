Павелко: «Есть видение, что Ребров в будущем возглавит сборную Украины»

Сергей Ребров / фото - Eurosport

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал возможность прихода Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины:

Ребров постоянно на связи был и с Шевченко, и с Петраковым. Сам Шевченко утверждал, что он видит Сергея своим сменщиком. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым.

Мне нравится то, что между ними полное взаимопонимание. Нет ревности между ними».