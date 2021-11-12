«Только чудо спасло нас от поражения». Болгарская пресса в восторге от сборной Украины
Павелко: «Есть видение, что Ребров в будущем возглавит сборную Украины»
Специалиста пытались привлечь этим летом
18:41
Сергей Ребров / фото - Eurosport
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал возможность прихода Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины:
«Ранее были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Но сейчас мы понимаем, что главный тренер - Петраков. И у него нет временных ограничений по вопросу, сколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет.
Ребров постоянно на связи был и с Шевченко, и с Петраковым. Сам Шевченко утверждал, что он видит Сергея своим сменщиком. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым.
Мне нравится то, что между ними полное взаимопонимание. Нет ревности между ними».
Реброва хотели привлечь еще этим летом, но у специалиста есть на руках действующий контракт с «Аль-Айном».
Напомним, стало известно, когда определится будущее Петракова в сборной Украины.
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