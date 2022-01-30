Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Педри: «Футбол изменился в плане физической подготовки»

В последние годы в Европе доминируют команды, проповедующие силовую и скоростную игру
Футбол Примерa (Испания)
09:59
Педри: «Футбол изменился в плане физической подготовки»
Педри / фото - FC Barcelona

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал GQ о главных метаморфозах, которые потерпел футбол в последние годы:

«Футбол изменился, в первую очередь, в плане физической подготовки. Требования к подготовке, ритм матчей становятся все выше и выше. Нужно больше работать над этими аспектами. И я этим занимаюсь – набираю мышечную массу.

Но голова – это по-прежнему самое важное в футболе. Благодаря интеллекту можно начать действовать раньше, чем соперник, и получить преимущество».

Педри был признан лучшим молодым футболистом года по версии France Football и Golden Boy.

Напомним, «Барселона» объявила о переходе Адама Траоре.


Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Педри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Траоре: «Рад вернуться в «Барселону» спустя столько лет»
Траоре: «Рад вернуться в «Барселону» спустя столько лет»
Футбол Примерa (Испания)
07:33
«Барселона» объявила о переходе Траоре
«Барселона» объявила о переходе Траоре
Футбол Примерa (Испания)
29 января 21:07
Молодой талант «Барселоны»: «Нам потребовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что Месси нет рядом»
Молодой талант «Барселоны»: «Нам потребовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что Месси нет рядом»
Футбол Примерa (Испания)
28 января 16:25
Экс-тренер «Барселоны»: «Мы дважды выиграли чемпионат Испании, но некоторым людям всегда мало»
Экс-тренер «Барселоны»: «Мы дважды выиграли чемпионат Испании, но некоторым людям всегда мало»
Футбол Примерa (Испания)
28 января 12:05
Хитрая схема. Известны новые детали возвращения Траоре в «Барселону»
Хитрая схема. Известны новые детали возвращения Траоре в «Барселону»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 января 09:01
«Барселона» может подписать форварда, которого обвиняют в проблемах с алкоголем и дисциплиной
«Барселона» может подписать форварда, которого обвиняют в проблемах с алкоголем и дисциплиной
Футбол Примерa (Испания)
28 января 08:18

Новости: Футбол

Новый владелец «Альянса» объявил о переименовании команды
Новый владелец «Альянса» объявил о переименовании команды
Первая лига
10:37
«Ливерпуль» заплатит 70 миллионов евро за игрока «Порту»
«Ливерпуль» заплатит 70 миллионов евро за игрока «Порту»
Премьер-Лига (Англия)
10:26
Вернидуб – о «Шерифе»: «Дурдом, честно скажу, большой дурдом»
Вернидуб – о «Шерифе»: «Дурдом, честно скажу, большой дурдом»
Украинские легионеры
10:22
Рамос вновь получил травму
Рамос вновь получил травму
Лига 1 (Франция)
10:10
Малиновский назвал причины такого короткого периода Шевченко в «Дженоа»
Малиновский назвал причины такого короткого периода Шевченко в «Дженоа»
Украинские легионеры
10:02
Педри: «Футбол изменился в плане физической подготовки»
Педри: «Футбол изменился в плане физической подготовки»
Примерa (Испания)
09:59
У «Спортинга» не будет права выкупа форварда «Динамо»
У «Спортинга» не будет права выкупа форварда «Динамо»
Украинская Премьер-лига
09:59
Экс-тренер «Реала»: «Сказал Пересу, что меня не волнует мнение болельщиков. Я был уволен на следующий день»
Экс-тренер «Реала»: «Сказал Пересу, что меня не волнует мнение болельщиков. Я был уволен на следующий день»
Примерa (Испания)
09:40
«Тоттенхэм» договорился о переходе двух игроков «Ювентуса»
«Тоттенхэм» договорился о переходе двух игроков «Ювентуса»
Премьер-Лига (Англия)
09:32
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
7
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
11
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
10
Усик все же проигрывал Бетербиеву. Видео поражения украинца
Усик все же проигрывал Бетербиеву. Видео поражения украинца
Бокс Профессиональный бокс
24 января 14:55
6
Все новости