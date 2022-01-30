Траоре: «Рад вернуться в «Барселону» спустя столько лет»
Педри: «Футбол изменился в плане физической подготовки»
В последние годы в Европе доминируют команды, проповедующие силовую и скоростную игру
09:59
Педри / фото - FC Barcelona
Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал GQ о главных метаморфозах, которые потерпел футбол в последние годы:
«Футбол изменился, в первую очередь, в плане физической подготовки. Требования к подготовке, ритм матчей становятся все выше и выше. Нужно больше работать над этими аспектами. И я этим занимаюсь – набираю мышечную массу.
Но голова – это по-прежнему самое важное в футболе. Благодаря интеллекту можно начать действовать раньше, чем соперник, и получить преимущество».
Педри был признан лучшим молодым футболистом года по версии France Football и Golden Boy.
Напомним, «Барселона» объявила о переходе Адама Траоре.
Комментарии 0