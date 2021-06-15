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Педри – о промахах Мораты: «Он знает, что голы придут»
Плохая реализация помешала испанцам одержать победу
Педри / фото - Transfermarkt
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри Гонсалес рассказал Marca о ничейном матче со сборной Швеции:
«Мората хорошо себя чувствует, он очень силен психологически. Это отличный игрок, который многое нам дает. Он спокоен и знает, что голы придут.
Газон – это не оправдание, но он был не в лучшем состоянии. Надеюсь, к следующему матчу все будет в порядке».
В первом туре группового этапа чемпионата Европы сборные Испании и Швеции расписали сухую ничью, которая стала первым безголевым матчем на этом турнире.
Напомним, в матче со шведами испанцы установили рекорд Евро.
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