Педри: «Отступные в 1 миллиард евро показывают, что «Барселона» рассчитывает на меня»

Лишь у двух игроков в мире есть идентичная клаусула

Педри / фото - FC Barcelona

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри прокомментировал для Mundo Deportivo продление контракта с каталонским клубом:

«Я надеюсь, что проведу в «Барсе» еще много лет. Сейчас сложный период, но это лучший клуб мира, который вновь поднимется, еще будут великие достижения. Отступные в 1 миллиард евро показывают, что клуб рассчитывает на меня. Я искренне хочу многое дать «Барсе». Для меня срок контракта и проект важнее, чем сумма отступных».

Хавбек подписал с «блаугранас» контракт до 2026-го года, а сумма отступных за него составит 1 миллиард евро. Только у двух футболистов в мире в контракте есть такая же клаусула – у игроков «Реала» Федерико Вальверде и Карима Бензема.

Педри является единственным претендентом на Золотой мяч 2021 в составе «Барселоны».

Испанец не сможет помочь своей команде в домашней игре с «Динамо» которая состоится 20 октября.