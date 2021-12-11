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Педри: «Реал» отказался меня подписывать»
Испанец был на карандаше у столичного клуба
22:50
Педри / фото - Football Espana
Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал AS, как сорвался его переход в мадридский «Реал»:
«Когда мне было 15 лет, «Реал Мадрид» вызвал меня на просмотр. В тот день был сильный снегопад, и они отложили его.
На следующий день я провел легкую тренировку и вернулся домой. Я бы не отказался от «Мадрида», они были теми, кто не хотел подписывать меня».
Испанец пополнил состав «Барселоны», и сходу стал основным в клубе и в сборной Испании. За сезон 20/21 игрок провел рекордные 74 матча.
Также хавбек стал обладателем премии Golden Boy и награды лучшему молодому футболисту мира от France Football.
Напомним, Педри вместе с Трубиным попали в символическую сборную мира U-20.
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