Педри: «Реал» отказался меня подписывать»

Испанец был на карандаше у столичного клуба

Педри / фото - Football Espana

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал AS, как сорвался его переход в мадридский «Реал»:

«Когда мне было 15 лет, «Реал Мадрид» вызвал меня на просмотр. В тот день был сильный снегопад, и они отложили его. На следующий день я провел легкую тренировку и вернулся домой. Я бы не отказался от «Мадрида», они были теми, кто не хотел подписывать меня».

Испанец пополнил состав «Барселоны», и сходу стал основным в клубе и в сборной Испании. За сезон 20/21 игрок провел рекордные 74 матча.

Также хавбек стал обладателем премии Golden Boy и награды лучшему молодому футболисту мира от France Football.

Напомним, Педри вместе с Трубиным попали в символическую сборную мира U-20.