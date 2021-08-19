Педриньо: «Наш стиль помог нам победить «Монако»
Педриньо: «Говорил Дентиньо, что еще не понимаю, как забил «Монако» такой гол»
Полузащитник «Шахтера» оценил свой забитый мяч в ворота французского клуба
19:22
Педриньо / Фото - rfi.frХавбек «Шахтера» Педриньо в интервью YouTube-каналу «Бомбардир» поделился эмоциями после победного гола в ворота «Монако» (1:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Для меня твой гол – уровень Марадоны, Неймара, Пеле. Опиши его.
«Честно говоря, я уже говорил Дентиньо, что еще не понимаю, как забил гол. Это наверное какая-то импровизация. Очень счастлив, что смог такое сделать. Но сам не до конца понял, как именно. Рад, что помог команде. Это меня радует».
Такие голы в твоей карьере уже были?
«Больше в уличном футболе такое удавалось. Это первый мой подобный гол в карьере, именно в официальном матче».
Напомним, новички донецкого клуба забивали в пяти стартовых матчах сезона-21/22 из семи возможных. Лишь в ничейном матче с «Александрией» и выездной победе над «Генком» обошлось без мячей новых игроков.
Комментарии 0