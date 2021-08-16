Срна: «Ковач сказал, что «Шахтер» сильнее «Монако»
Педриньо и Витао – в строю. Стала известна заявка «Шахтера» на матч с «Монако»
Поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится 17 августа
10:38
«Шахтер» / Фото - footboomОпределился список игроков «Шахтера», которые летят на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако».
В заявке донецкой команды находятся 25 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;
Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Евгений Коноплянка;
Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан.
Отметим, что в заявочном списке присутствуют Педриньо и Витао, которые не сыграли матч с «Металлистом-1925» (2:0) в УПЛ.
Поединок с «Монако» состоится 17 августа.
Напомним, стала известна бригада арбитров, который обслужит поединок с участием донецкой команды.
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