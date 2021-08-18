Тренер «Монако»: «У вратаря «Шахтера» был очень удачный день»
Педриньо: «Наш стиль помог нам победить «Монако»
Бразилец сыграл ключевую роль в триумфе своей команды
08:11
Педриньо / фото - ФК Шахтер
Бразильский вингер «Шахтера» Педриньо прокомментировал для официального сайта UEFA победу над «Монако» в квалификационном матче ЛЧ:
«Мы понимали, что будет нелегко, но знали, что у нас собраны не менее качественные игроки, и верили в свой футбол. Наш стиль помог победить. Я очень рад, и надеюсь, что мы добьемся хорошего результата в ответном матче и пройдем дальше.
Мой гол? Очень крутые эмоции, я просто счастлив! Прекрасно знаем, насколько важен для клуба этот турнир и насколько важно побеждать и пройти дальше. Эмоции переполняют».
Гол Педриньо, забитый в самом старте поединка стал единственным в этом матче и принес «горнякам» важную победу.
Напомним, ранее тренер «монегасков» Нико Ковач заявил, что проиграл, потому что проявил к сопернику слишком большое уважение.
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