Педриньо: «Наш стиль помог нам победить «Монако»

Бразилец сыграл ключевую роль в триумфе своей команды

Педриньо / фото - ФК Шахтер

Бразильский вингер «Шахтера» Педриньо прокомментировал для официального сайта UEFA победу над «Монако» в квалификационном матче ЛЧ:

«Мы понимали, что будет нелегко, но знали, что у нас собраны не менее качественные игроки, и верили в свой футбол. Наш стиль помог победить. Я очень рад, и надеюсь, что мы добьемся хорошего результата в ответном матче и пройдем дальше. Мой гол? Очень крутые эмоции, я просто счастлив! Прекрасно знаем, насколько важен для клуба этот турнир и насколько важно побеждать и пройти дальше. Эмоции переполняют».

Гол Педриньо, забитый в самом старте поединка стал единственным в этом матче и принес «горнякам» важную победу.

Напомним, ранее тренер «монегасков» Нико Ковач заявил, что проиграл, потому что проявил к сопернику слишком большое уважение.