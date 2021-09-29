Педриньо: «Не хватило правильных последних решений в матче с «Интером»

Педриньо / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Педриньо рассказал, чего не хватило для победы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:0).

Игра на позиции форварда после травмы Траоре? Чувствую себя достаточно комфортно на этой позиции, ведь оказался на ней не впервые. На тренировках Мистер проводит такого типа ротацию.

Я уже действовал на позиции нападающего и чувствую себя там вполне свободно. В любом случае буду потихоньку привыкать. Важно действовать не на одной позиции, а на нескольких. Если понадобится, сыграю на любой, где скажет тренер.

К сожалению, не получилось победить. Мы демонстрировали очень достойный футбол, хорошую игру и, без сомнений, могли уйти с поля победителями. Не хватило каких-то правильных последних решений. Возможно, ассистов, ударов… Будем над этим работать, чтобы прибавлять, становиться лучше и забивать, потому что моменты действительно были.