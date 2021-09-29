Педриньо: «Не хватило правильных последних решений в матче с «Интером»
Полузащитник «Шахтера» Педриньо рассказал, чего не хватило для победы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:0).
Подготовка меняется каждый день, каждый день мы учимся чему-то у Мистера. Он постоянно делится новыми идеями, подсказывает, как нужно действовать в разных ситуациях. Поэтому сейчас чувствуем себя прекрасно. Да, сегодня мы не сумели добиться победы, но показали достойный футбол. Будем идти вперед, настраиваться на лучшее и усердно для этого работать.
Игра на позиции форварда после травмы Траоре? Чувствую себя достаточно комфортно на этой позиции, ведь оказался на ней не впервые. На тренировках Мистер проводит такого типа ротацию.
Я уже действовал на позиции нападающего и чувствую себя там вполне свободно. В любом случае буду потихоньку привыкать. Важно действовать не на одной позиции, а на нескольких. Если понадобится, сыграю на любой, где скажет тренер.
К сожалению, не получилось победить. Мы демонстрировали очень достойный футбол, хорошую игру и, без сомнений, могли уйти с поля победителями. Не хватило каких-то правильных последних решений. Возможно, ассистов, ударов… Будем над этим работать, чтобы прибавлять, становиться лучше и забивать, потому что моменты действительно были.
Напомним, нападающий «Шахтера» Лассина Траоре не смог самостоятельно покинуть поле из-за травмы уже на девятой минуте встречи.
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