Педриньо: «Не могу сказать, что готов на сто процентов»

Педриньо / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Педриньо рассказал о своем восстановлении после травмы. Также бразилец поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». Встреча состоится уже сегодня, 17 августа.

Понимаю, что сейчас важный момент для всей команды и противостояние с «Монако» для нас значит очень много. Это большая команда с очень квалифицированными игроками.

Нас ждет непростая, но интересная встреча. Такие матчи требуют самопожертвования чуть больше, чем остальные. Отдаем себе отчет, насколько поединок важен для всего сезона. Уверен, мы хорошо подготовлены.