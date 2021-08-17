Педриньо: «Не могу сказать, что готов на сто процентов»
Полузащитник «Шахтера» Педриньо рассказал о своем восстановлении после травмы. Также бразилец поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». Встреча состоится уже сегодня, 17 августа.
Восстановился, все хорошо. Не могу сказать, что готов на сто процентов, но в зависимости от того, как буду чувствовать себя в ближайшие дни, и решится, выйду на поле или нет. Только в последний день перед вылетом работал вместе с командой, участвовал в тактическом занятии.
Понимаю, что сейчас важный момент для всей команды и противостояние с «Монако» для нас значит очень много. Это большая команда с очень квалифицированными игроками.
Нас ждет непростая, но интересная встреча. Такие матчи требуют самопожертвования чуть больше, чем остальные. Отдаем себе отчет, насколько поединок важен для всего сезона. Уверен, мы хорошо подготовлены.
За игрой квалификации Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Монако» – «Шахтер» онлайн. Начало – в 22:00.
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