Педриньо: «Отрыв в два очка от «Динамо» ничего не значит»

УПЛ вернется уже на этих выходных

Педриньо / Фото: Футбол 24

Хавбек «Шахтера» Педриньо подвел итоги сборов для донецкой команды. Его цитирует пресс-служба «горняков».

– Сборы прошли отлично. Мы провели большое количество тренировок и несколько спаррингов, во многом прибавили. Это был важный период для продолжения чемпионата.

Физические кондиции на высоком уровне, все в хорошей форме. Сейчас вместе с играми станем все больше прибавлять.

– Тренерский штаб Де Дзерби делал акцент на тактике. Это помогло лучше понять философию игры?

– Конечно же, считаю, повторение – мать учения. Действительно, было много тактики, чтобы мы еще лучше привыкли к стилю игры, многому научились и имели еще больше взаимопонимания на поле.

– На сборах «Шахтер» провел ряд спаррингов – есть изменения в игре?

– Основная идея та же, что и в первой части чемпионата. Были некоторые продвижения, и, думаю, мы станем еще сильнее.

– В субботу премьерный поединок второй части чемпионата – начали целенаправленную подготовку к встрече с «Металлистом 1925»?

– Конечно, ментально уже готовы к игре. Первый матч будет непростым, так как всегда тяжело возвращаться после отпуска, но мы будем готовы.

– Каковы ожидания от второй половины сезона?

– Нужно продолжать работать с той же концентрацией. Отрыв в два очка ничего не значит, и чемпионат еще далеко не окончен. Надеемся, нам удастся оторваться еще больше и стать чемпионами.

В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» опережает «Динамо» на 2 очка. Напомним, УПЛ возобновится уже на этих выходных.