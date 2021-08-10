Педриньо оценил свой первый месяц в «Шахтере»

Бразилец даже успел забить свой первый гол

Педриньо / фото - ФК Шахтер

Перешедший этим летом в «Шахтер» Педриньо поделился впечатлениями от первого месяца, проведенного в донецком клубе.

Как оцените свой первый месяц в «Шахтере»?

«Все складывается для меня положительно. Я уже успел отметиться дебютным голом. Чувствую себя абсолютно спокойно и уверенно. Не сомневаюсь, что в таком клубе как «Шахтер», смогу расти как игрок и помогу команде добыть много побед и трофеев».

Кажется, что адаптация в «Шахтере» дается вам намного легче, чем в «Бенфике»?

«Так и есть. Все благодаря тому, что в «Шахтере» собрано много моих земляков, которые оказывает мне поддержку. Климат в коллективе просто замечательный. Ну и тот факт, что в Киеве сейчас тепло, тоже играет свою роль, потому что я наслышан, какие здесь зимы».

Хавбек уже успел отметиться дебютным голом в футболке «горняков». В матче 1 тура УПЛ он вышел на замену в матче со «Львовом» и своим мячом поставил точку в разгроме соперника.

Ранее игрок заявлял, что «горняки» показали сопернику по квалификации ЛЧ – «Генту», кто в этой паре фаворит.

Ответный поединок с бельгийцами состоится уже сегодня в Киеве. Начало – в 20:30.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Генк».

Видео трансляция матча «Шахтер» – «Генк».