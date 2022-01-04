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Педриньо показал, как на отдыхе разорвал соперников в необычной игре с мячом

Бразилец сыграл в смесь пляжного волейбола с футболом
Футбол Украинская Премьер-лига
14:22
Педриньо показал, как на отдыхе разорвал соперников в необычной игре с мячом
Педриньо / фото - ФК Шахтер

Вингер донецкого «Шахтера» Педриньо показал видео с отдыха, где он сыграл в необычную игру с мячом.

Клубная пресс-служба «горняков» опубликовала этот ролик, подписав его:

«Педриньо не отключает свою магию даже в отпуске».

В текущем сезоне бразилец провел 19 матчей, в которых забил 4 гола и оформил 3 ассиста.

Напомним, Педриньо попытается завлечь в «Шахтер» лучшего бомбардира Кубка Америки 2019.

Павел Харченко
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Педриньо Шахтер Донецк

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