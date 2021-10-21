Педриньо: «Свободные зоны у «Реала» были, не хватало последних решений»
Педриньо попал на радары «Севильи»
«Горняки» не против отпустить бразильского хавбека в Испанию
Педриньо / Фото - sambafootПолузащитник «Шахтера» Педриньо заинтересовал скаутов «Севильи». Об этом сообщает Fichajes.net.
23-летний бразилец станет одной из личных ставок спортивного директора испанского клуба Рамона Мончи на следующий сезон.
Вице-чемпион Украины готов заработать на трансфере игрока, которого летом приобрел у «Бенфики» за 18 миллионов евро. Дончанам не принципиально – отпустить игрока в «Севилью» или в неназванные клубы АПЛ и Серии А.
Педриньо сыграл 13 матчей за «Шахтер», в которых забил 3 гола и сделал 1 одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро, его соглашение с донецким клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
Накануне Педриньо прокомментировал поражение от «Реала» в матче 3-го тура Лиги чемпионов.
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