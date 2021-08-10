Тренер «Генка»: «Можем конкурировать с «Шахтером». Наша цель – выход в следующий раунд»
Педриньо рассказал, что произошло в матче с «Александрией»
«Горняки» потеряли свои первые очки
Педриньо / фото - ФК Шахтер
Хавбек «Шахтера» Педриньо рассказал, почему команда проиграла «Александрии» (1:2) в матче третьего тура УПЛ.
Что произошло в матче с «Александрией»?
«Как сказал тренер, после хорошей игры с «Генком» мы не имели права снижать к себе требования и думать, что в чемпионате победы будет даваться проще.
Нам противостоял организованный противник, которому удалось забить два быстрых мяча, после чего они сели глубоко в оборону, и было непросто их вскрыть. Моменты мы создавали, но не смогли конвертировать их в забитые мячи».
Вину за обидное поражение взял на себя лично тренер «горняков» Роберто Де Дзерби.
Но сегодня донецкий клуб ждет матч более высокого статуса – ответная игра с «Генком» в квалификации Лиги чемпионов.
На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния. Начало матча – в 20:30.