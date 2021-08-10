Педриньо рассказал, что произошло в матче с «Александрией»

«Горняки» потеряли свои первые очки

Педриньо / фото - ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Педриньо рассказал, почему команда проиграла «Александрии» (1:2) в матче третьего тура УПЛ.

Что произошло в матче с «Александрией»?

«Как сказал тренер, после хорошей игры с «Генком» мы не имели права снижать к себе требования и думать, что в чемпионате победы будет даваться проще. Нам противостоял организованный противник, которому удалось забить два быстрых мяча, после чего они сели глубоко в оборону, и было непросто их вскрыть. Моменты мы создавали, но не смогли конвертировать их в забитые мячи».

Вину за обидное поражение взял на себя лично тренер «горняков» Роберто Де Дзерби.

Но сегодня донецкий клуб ждет матч более высокого статуса – ответная игра с «Генком» в квалификации Лиги чемпионов.

На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния. Начало матча – в 20:30.