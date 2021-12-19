Мудрик – о второй подряд награде игроку месяца в «Шахтере»: «Обещаю работать еще усерднее»
Педриньо рассказал, с какой сложностью ему пришлось столкнуться в Украине
Бразилец уже полгода провел в донецкой команде
Педриньо / фото - ФК Шахтер
Бразильский хавбек «Шахтера» Педриньо рассказал Gazeta Esportiva, как прошли его первые полгода в донецком клубе:
«Я провел короткий период в «Бенфике». Игроку нужна уверенность в своих силах. Мне было легко адаптироваться из-за языка. Но из-за того, что у меня не было возможностей проявить себя, я предпочел искать другую команду.
В «Шахтере» мне помогают бразильцы. Конечно, холодно, но адаптация оказалась быстрой. Я получаю игровое время, есть уверенность».
Полузащитник пополнил состав «горняков» этим летом. Бразилец успел провести 19 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Напомним, украинский защитник «Шахтера» стал игроком российского клуба.
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