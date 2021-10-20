Сопко: «Больше разочарован не тем, что «Шахтер» проиграл с таким счетом, а тем, как безвольно это было сделано»
Педриньо: «Свободные зоны у «Реала» были, не хватало последних решений»
Полузащитник – о поражении в матче ЛЧ
12:16
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Педриньо прокомментировал поражение от «Реала» в матче 3 тура Лиги чемпионов.
Не хватало вертикальных передач на вас и Фернандо, ведь свободные зоны были. Вы согласны?
«Согласен, не хватало передач на ход, вертикальных передач. Зоны были, не хватало последних решений. Это усложнило и приостановило нашу игру».
В какой момент вы почувствовали, что команда поплыла?
«После второго гола мы немного опустили руки. В первом тайме была более-менее равная игра. Первый гол пропустили в интересной ситуации. После второго гола мы позволили им слишком много».
«Шахтер» идет последним в своей группе.
«Горняки» еще не побеждали в этом розыгрыше ЛЧ.
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