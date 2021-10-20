Педриньо: «Свободные зоны у «Реала» были, не хватало последних решений»

Полузащитник – о поражении в матче ЛЧ

Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Педриньо прокомментировал поражение от «Реала» в матче 3 тура Лиги чемпионов.

Не хватало вертикальных передач на вас и Фернандо, ведь свободные зоны были. Вы согласны?

«Согласен, не хватало передач на ход, вертикальных передач. Зоны были, не хватало последних решений. Это усложнило и приостановило нашу игру».

В какой момент вы почувствовали, что команда поплыла?

«После второго гола мы немного опустили руки. В первом тайме была более-менее равная игра. Первый гол пропустили в интересной ситуации. После второго гола мы позволили им слишком много».

«Шахтер» идет последним в своей группе.

«Горняки» еще не побеждали в этом розыгрыше ЛЧ.