Матвиенко и Педриньо не отправились на матч с «Минаем»
Педриньо, Трубин и Исмаили не попали в заявку «Шахтера» на игру с «Мариуполем»
Встреча состоится сегодня
Педриньо / Фото: ФК Шахтер
Стала известна заявка «Шахтера» на матч 8-го тура УПЛ с «Мариуполем». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».
Вратари: Пятов, Шевченко, Пузанков;
Защитники: Конопля, Бондарь, Витао, Марлон, Матвиенко, Корниенко;
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков;
Нападающие: Траоре, Сикан.
Отметим отсутствие вратаря Анатолия Трубина, хавбека Педриньо и защитника Исмаили.
Додо пропускает матч из-за дисквалификации, у Евгения Коноплянки, Дентиньо и Сергея Кривцова – травмы.
Матч начнется сегодня, в 17:00.
Комментарии 0