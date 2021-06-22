Педриньо: «Уверен, что идеи игры Де Дзерби хороши»

Летний новичок «Шахтера» – о работе под руководством итальянца и своих целях в клубе

Педриньо / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Педриньо в интервью пресс-службе «горняков» поделился впечатлениями от первых тренировок под руководством Роберто Де Дзерби. Также бразилец рассказал о целях в новом клубе.

Уверен, что идея игры нашего тренера хороша. Мы подойдем подготовленными к началу чемпионата. Моя цель... Наверное, в первую очередь, нужно думать о команде, а не о чем-то индивидуальном. Если у команды все будет хорошо, скорее всего, то и у меня все будет хорошо. Хочу отдать свой максимум, чтобы помочь команде наилучшим образом.

Также успел провести свою первую тренировку в «Шахтере» нападающий Лассина Траоре.