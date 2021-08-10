Педриньо: «В первом матче с «Генком» показали, кто является фаворитом пары»

Команду ждет непростой ответный поединок

Педриньо / фото - FootBoom

Бразильский вингер «Шахтера» Педриньо поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча квалификации ЛЧ против «Генка»:

Сегодня встреча с «Генком» в Лиге чемпионов. Нам не нужно волноваться насчет итогового результата?

«В первом матче мы испытали некоторые трудности, но показали, кто является фаворитом пары. Не думаю, что нам будет легко в ответном матче, но мы хорошо подготовлены, верим в свои силы и, надеюсь, пройдем в следующий этап».

Где можете встретиться с «Монако» или «Спартой». Есть предпочтения?

«Мы не можем выбирать соперника, как и не можем говорить о будущем, пока сами не квалифицируемся в следующий раунд. Независимо от того, с кем играть – это определенно будут трудные матчи, потому что на кону групповой этап Лиги чемпионов. Наша цель – групповой раунд Лига чемпионов и мы сделаем все для того, чтобы туда попасть».

Первая игра закончилась победой «горняков» со счетом 2:1. На гол Пола Онуачу своими забитыми мячами ответили Тете и Алан Патрик.

Ответный матч состоится уже сегодня, 10 августа. На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния. Начало матча – в 20:30.