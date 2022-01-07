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Педриньо: «В Украине я уже адаптировался, но мне кое-что мешает»

Хавбек «Шахтера» высказался о холоде в нашей стране
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 22:01
Педриньо: «В Украине я уже адаптировался, но мне кое-что мешает»
Педриньо / Фото: ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Педриньо рассказал о своей адаптации в донецком клубе. Его слова приводит Gazeta Esportiva.

«Я провел короткий период в «Бенфике». Игроку нужна уверенность в своих силах. Мне было легко адаптироваться из-за языка. Но из-за того, что у меня не было возможностей проявить себя, я предпочел искать другую команду.

В «Шахтере» мне помогают бразильцы. Конечно, холодно, но адаптация оказалась быстрой. Я получаю игровое время, есть уверенность».


Напомним, «Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ. Донецкая команда на 2 очка опережает «Динамо».

Петр Приходько
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Педриньо Шахтер Донецк

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