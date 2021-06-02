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Педро может вернуться в Англию

Форвард планирует отъезд из Рима
Футбол Серия А (Италия)
11:41
Педро может вернуться в Англию
Педро Родригес / фото - Twitter

Нападающий «Ромы» Педро Родригес может перейти в «Эвертон», сообщает Calciomercato.

33-летний испанец, видимо, не поработает с Жозе Моуриньо в Риме. Нападающим интересуется «Эвертон», и сам форвард не прочь вернуться в АПЛ. Но подробности будут известны только после того, как «ириски» найдут замену для Карло Анчелотти, ушедшему в «Реал».

В минувшем сезоне игрок провел за «волков» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 7 голевыми передачами.

Напомним, «Рома» выкупит Клюйверта у «Лейпцига».

Павел Харченко
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Теги

Педро Родригес Эвертон Рома (Рим)

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