«Лейпциг» намерен выкупить нападающего из команды Моуриньо
Педро может вернуться в Англию
Форвард планирует отъезд из Рима
11:41
Педро Родригес / фото - Twitter
Нападающий «Ромы» Педро Родригес может перейти в «Эвертон», сообщает Calciomercato.
33-летний испанец, видимо, не поработает с Жозе Моуриньо в Риме. Нападающим интересуется «Эвертон», и сам форвард не прочь вернуться в АПЛ. Но подробности будут известны только после того, как «ириски» найдут замену для Карло Анчелотти, ушедшему в «Реал».
В минувшем сезоне игрок провел за «волков» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 7 голевыми передачами.
Напомним, «Рома» выкупит Клюйверта у «Лейпцига».
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