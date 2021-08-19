Педро – первый за 40 лет игрок, который сменил «Рому» на «Лацио»

Испанец неожиданно перешел в другой римский клуб

Фото: AFP

Полузащитник Педро сменил «Рому» на «Лацио».

Таким образом, испанец вошел в историю Серии А. Он стал первым игроком за 40 лет, который сменил одну римскую команду на другую, сообщает CalcioNews.

Последним таким игроком был Карло Перроне. В 1981 году он перешёл из «Лацио» в «Рому», а затем вернулся в прежний клуб уже через год.

При этом, футболисты часто меняли «Рому» на «Лацио» транзитом через другие команды. К примеру, Александар Коларов, который играл за «Лацио», позже перешел в «Манчестер Сити» и уже оттуда перешел в «Рому».