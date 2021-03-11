Штрафной Фреда, красивые удары Косты и Виллиана, «ложная пятка» Хюбшмана. Все голы «Шахтера» в ворота «Ромы»
Педро: «Шахтер» − качественный и квалифицированный соперник, матч будет сложный»
Экс-игрок «Барселоны» и «Челси» уверен, что украинский коллектив не стоит недооценивать
Педро Родригес / Фото: getty images
Нападающий «Ромы» Педро Родригес прокомментировал предстоящие матчи 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера».
Форварда римлян цитирует Diario de Avios:
Нас ждет сложный матч с «Шахтером», потому что это качественный и квалифицированный соперник, его будет сложно обыграть в двух играх. Но мы хотим продолжить выступать в Лиге Европы и надеемся выйти в четвертьфинал. Постараемся сделать первый шаг к успеху уже во время матча в Риме.
Видео трансляция матча «Рома» – «Шахтер». На нашем сайте также будет проведена текстовая трансляция матча «Рома» – «Шахтер».
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