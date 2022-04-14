Пеле: «Хочу выразить свою солидарность народу Украины»
Пеле: «Более 400 человек погибли лишь в одном городе Украины, когда это прекратится?»
Король футбола в шоке от плохих новостей
Пеле / Фото: Twitter
Легендарный в прошлом бразильский футболист Пеле в своем Instagram высказался о печальных новостях в мире, в частности, о войне в Украине.
«Так много печальных новостей, что мы начинаем усыплять наши величайшие человеческие чувства. Это нужно для того, чтобы выжить в мире, где более 400 человек оказываются мертвыми в городе в Украине.
Через неделю в Нью-Йорке произошла стрельба. Не говоря уже о бразильцах, ежедневно погибающих от насилия. Когда это прекратится?».
Ранее Пеле уже выражал солидарность народу Украины.
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