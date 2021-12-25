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Тема дняПеле – король не только футбола. Недавно ему удалили опухоль – он не унывает, а только мотивирует других

Пеле – король не только футбола. Недавно ему удалили опухоль – он не унывает, а только мотивирует других

Говорит, чтобы готовились к его возвращению на поле
Футбол В мире
15:51
Пеле – король не только футбола. Недавно ему удалили опухоль – он не унывает, а только мотивирует других Тема дня
Пеле / Фото - voi.id

Трехкратный победитель чемпионата мира, один из лучших футболистов в истории. Пеле уже давно завершил карьеру и не так уж и много людей помнят, как он играл. Скорее, они видели записи и слышали истории.

Но он действительно великий. То, как бразилец борется со своими проблемами со здоровьем, только в лишний раз это подтверждает.

Легенде «Сантоса» уже 81 год. И в последнее время ему достаточно часто приходится обращаться к врачам. В 2014 году после удаления камней из почек он подхватил инфекцию и даже упал в кому. После этого у великого нападающего возникли проблемы с простатой. В прошлом году он перенес операцию по замене тазобедренного сустава… В общем, старость, как вы понимаете, не радость.

Пандемия COVID-19, к счастью, не зацепила Пеле. Но после того, как в Бразилии коронавирус начал отступать, Король футбола решил пройти медобследование. И у него в толстой кишке обнаружили злокачественную опухоль.

Ее удалили. Некоторое время Пеле был вынужден провести в отделении интенсивной терапии, потом его перевели в палату, но состояние начало ухудшаться, и бразильская легенда вновь оказался в реанимации.

Однако он не унывал. Даже курсы химиотерапии не могли его сломить. У Пеле была мотивация – желание встретить новогодние праздники с семьей дома, а не на больничной койке. И он сумел достичь этой цели – его выписали из больницы. Но лечение нужно продолжать.

Пеле попал в больницу 31 августа. И с того времени он пытается сохранять позитивный настрой – не дает грустить своим болельщикам.

Если судить по его социальным сетям, то Пеле остается в курсе всего, что происходит в спорте. Он поблагодарил Льюиса Хэмилтона за флаг Бразилии после победы на Гран-при в Сан-Паулу, поздравил Лионеля Месси и с седьмым «Золотым мячом», и с новым рекордом, поддержал Роналдо Феномено, который купил «Крузейро», поздравил Килиана Мбаппе с днем рождения. В общем, Пеле следит за повесткой дня.

А также благодарит за поддержку и мотивирует других людей. Просто прочтите его обращения. Чувство юмора с годами никуда не испаряется:

«Ребята, я не терял сознание и вполне здоров. Но сообщите им, что я не сыграю в следующее воскресенье!»

«Друзья, спасибо огромное за добрые сообщения. […] Мне сделали операцию по удалению подозрительного образования в толстой кишке. […] К счастью, я привык праздновать великие победы вместе с вами. Я выйду на этот матч с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни благодаря любви моей семьи и друзей».

«Друзья, это сообщение для каждого из вас. Ни минуту не думайте, что я не прочитал тысячи посланий, которые получил от вас. Большое спасибо каждому из вас, кто посвятил минуту своего дня, чтобы послать мне позитивную энергию. […]

Я продолжаю становиться с каждым днем все счастливее. Я преисполнен настроем сыграть в этой жизни 90 минут плюс дополнительное время. Мы будем вместе совсем скоро».

«Я молочу кулаками воздух, празднуя каждый новый день. Хорошее настроение — лучшее лекарство, и у меня его предостаточно. Иначе и быть не могло. Я получил столько любви, что мое сердце переполняет благодарность».

«Друзья, отправляю вам видео, которое сняла моя жена, чтобы поделиться с вами своей радостью. Если буду так заниматься на велотренажере, скоро вернусь в «Сантос», как думаете?»

«Слава Богу, со мной все в порядке, чувствую себя лучше. Я даже готов в воскресенье выйти на поле! Серьезно, спасибо за все, спасибо каждому, кто дал мне сил. Бог хочет, чтобы я был с вами».

«Когда жизнь бросает вам вызов, всегда легче справляться с ним с улыбкой на лице. Когда увидите этот пост, пожалуйста, сделайте мне одолжение. Улыбнитесь со мной».

«Друзья, вы знаете, что с 30 сентября, когда я выписался из больницы, в рамках лечения у меня были небольшие сеансы химиотерапии. Сегодня я в больнице Альберта Эйнштейна, провожу последний сеанс 2021 года. Я хотел поделиться с вами этим достижением. В конце концов, каждая маленькая победа — это повод для празднования, не правда ли?»

«Улыбка на фотографии не просто так. Как я вам и обещал, Рождество проведу с семьей. Я возвращаюсь домой. Спасибо за все позитивные сообщения».

Сейчас Пеле вместе со своей семьей встречает праздники. И желает вам всего наилучшего в грядущем году.

Он был легендой на футбольном поле и держит марку спустя многие годы после завершения игровой карьеры. Борется с болезнями, держит себя в духе и мотивирует других.

Сергей Лукьяненко
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