Борьба с раком продолжается. Легендарный Пеле вновь госпитализирован
Пеле выписали из больницы спустя 3 дня после госпитализации
Врачи оценивают состояние 81-летнего бразильца как стабильное
Пеле / Фото: gettyimagesТрехкратный чемпион мира по футболу Пеле в четверг был выписан из больницу в Сан-Паулу.
Легендарный бразильский футболист 19 апреля был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна для продолжения лечения опухоли толстой кишки. Сейчас же врачи оценивают состояние 81-летнего Пеле как хорошее и стабильное.
У Пеле три опухоли (толстой кишки, печени и легкого). Периодически ему проходится проходить сеансы химиотерапии в больнице Альберта Эйнштейна.
Ранее Пеле выразил солидарность народу Украины.
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