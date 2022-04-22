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Пеле выписали из больницы спустя 3 дня после госпитализации

Врачи оценивают состояние 81-летнего бразильца как стабильное
Футбол В мире
20:01
Пеле выписали из больницы спустя 3 дня после госпитализации
Пеле / Фото: gettyimages
Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле в четверг был выписан из больницу в Сан-Паулу. 

Легендарный бразильский футболист 19 апреля был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна для продолжения лечения опухоли толстой кишки. Сейчас же врачи оценивают состояние 81-летнего Пеле как хорошее и стабильное.

У Пеле три опухоли (толстой кишки, печени и легкого). Периодически ему проходится проходить сеансы химиотерапии в больнице Альберта Эйнштейна.

Ранее Пеле выразил солидарность народу Украины.
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