Мнение болельщика Месси о «Золотом мяче». Что же он вам такого сделал, что вы все беситесь?
Пеле высказался по поводу победы Месси в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинец обошел Левандовски и Жоржиньо
Лионель Месси и Пеле / фото - AS
Легендарный экс-нападающий Пеле на своей странице в Instagram поздравил Лионеля Месси с очередным «Золотым мячом»:
«Лео Месси, поздравляю с еще одним «Золотым мячом». Это, безусловно, справедливая дань уважения уникальному таланту.
Семь раз, спасибо тебе большое!»
Для аргентинца эта награда стала седьмой в его карьере – у ближайшего преследователя Криштиану Роналду 5 таких трофеев.
Напомним, Касильяс предложил вариант реформы «Золотого мяча», который сделает награду справедливее.
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