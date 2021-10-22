Пеллегрини – о поражении 1:6 от «Буде-Глимт»: «Нам нужна была эта пощечина, чтобы получить урок»

«Рома» сенсационно уступила норвежцам

Лоренцо Пеллегрини / Фото: Getty Images

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался о матче с «Буде-Глимт» (1:6) в Лиге конференций. Его слова приводит Football Italia.

«Я мало что могу сказать, могу только извиниться и вернуться на правильный путь сильнее, чем раньше. В раздевалке мы сказали все, что нам нужно. Эти слова там и останутся. Иногда нужна пощечина, чтобы получить урок, сегодня мы получили пощечину, которую полностью заслужили. Нужно убедиться, что мы извлечем уроки из этой ситуации и сохраним настрой до конца сезона».

Напомним, луганская «Заря» в матче 3-го тура группового раунда Лиги конференций добыла победу над софийским ЦСКА (1:0) на выезде. Это первая победа украинских клубов в еврокубках на групповом этапе в этом сезоне.