Пеллегрини: «Рома» может выиграть Лигу Европы, сделаем все, чтобы пройти «Шахтер»
Итальянский хавбек верит в победу в обоих матчах
Итальянский полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался о предстоящем матче в Лиге Европы против «Шахтера». Хавбек заявил на традиционной пресс-конференции, что его клуб сможет дважды обыграть «горняков» и даже выиграть европейский турнир.
«Есть осознание, что можем выиграть турнир. Понимаем, что будем противостоять непростому сопернику, который опустился в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Постараемся сделать все, чтобы пройти «Шахтер».
«Рома» пропустила наибольшее количество мячей среди команд верхней части таблицы Серии А? Как уже отмечал Мистер, все проблемы мы создаем сами себе. Суть в том, что индивидуальные ошибки при прессинге соперника приводят к таким показателям. Работаем над этим и, думаю, улучшим результаты. Это вопрос командной ответственности.
Мы понимаем, что у нас хорошая команда, которая может победить не только в первом матче, но и в ответной игре. Чтобы улучшить результат, нужно всего лишь одержать верх в двух поединках.
Уровень Серии А очень высок. Возможно, это один из лучших чемпионатов в Европе на уровне с чемпионатами Испании и Англии».
Тренер «Ромы» Пауло Фонсека признался, что не рад тому, что будет играть против «Шахтера».
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