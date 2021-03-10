Пеллегрини: «Рома» может выиграть Лигу Европы, сделаем все, чтобы пройти «Шахтер»

Итальянский полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался о предстоящем матче в Лиге Европы против «Шахтера». Хавбек заявил на традиционной пресс-конференции, что его клуб сможет дважды обыграть «горняков» и даже выиграть европейский турнир.

«Рома» пропустила наибольшее количество мячей среди команд верхней части таблицы Серии А? Как уже отмечал Мистер, все проблемы мы создаем сами себе. Суть в том, что индивидуальные ошибки при прессинге соперника приводят к таким показателям. Работаем над этим и, думаю, улучшим результаты. Это вопрос командной ответственности.

Мы понимаем, что у нас хорошая команда, которая может победить не только в первом матче, но и в ответной игре. Чтобы улучшить результат, нужно всего лишь одержать верх в двух поединках.

Уровень Серии А очень высок. Возможно, это один из лучших чемпионатов в Европе на уровне с чемпионатами Испании и Англии».