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Пенальти не помог «Лиону» избежать разгрома от «Ренна»

Пакета лишь подсластил пилюлю для «ткачей»
Футбол Лига 1 (Франция)
08:42
Пенальти не помог «Лиону» избежать разгрома от «Ренна»
Фото - Олимпик Лион

В 13-м туре французской Лиги 1 «Лион» в гостях с крупным счетом уступил «Ренн».

Первый тайм выиграли хозяева. Гол Лаборда «в раздевалку» помог команде уйти на перерыв при минимальном преимуществе.

Во второй половине встречи «ткачи» пропустили еще трижды. Мяч забил Траоре, дубль оформил Трюффер. Реализованный Лукасом Пакета пенальти уже не повлиял на исход матча.

«Ренн» на три очка оторвался от «Лиона» в турнирной таблице и вошел в зону еврокубков.

Лига 1, 13 тур

«Ренн» – «Лион» 4:1

Голы: Лаборд, 45, Траоре, 51, Трюффер, 76, Трюффер, 83 – Лукас Пакета, 90 (пен.)

«Ренн»: Гомис, Траоре (Ассиньон, 87), Омари, Агерд, Мелинг, Бурижо (Сулемана, 73), Сантамария, Те, Маер (Угошукву, 90), Терье (Трюффер, 73), Лаборд (Гирасси, 90).

«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа, Боатенг, Денайер, Эмерсон, Тиаго Мендес, Бруно Гимараэс (Слимани, 46), Какре, Токо-Экамби (Шерки, 82), Лукас Пакета, Ауар.

Предупреждения: Сантамария, Омари – Бруно Гимараэс, Слимани

Сергей Стаднюк
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