Пепе – самый возрастной игрок в истории плей-офф Евро
Пепе может получить двухгодичную дисквалификацию за удар директора «Спортинга»
38-летний ветеран разбушевался в матче чемпионата Португалии
Пепе / Фото - beinsports.comЗащитник «Порту» Пепе может быть отстранен от выступлений на длительное время. Об этом сообщает A Bola.
После матча со «Спортингом» (2:2) в рамках 22-го тура чемпионата Португалии между представителями команд произошла массовая драка, в ходе которой Пепе ударил ногой директора лиссабонского клуба. Об этом инциденте упомянул в отчете главный судья матча Жоау Пиньеро. Защитник получил красную карточку.
Согласно дисциплинарному регламенту турнира, 38-летний португалец может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет. Такое же наказание грозит хавбеку «Спортинга» Бруно Табате, он толкнул директора «Порту».
А тем временем амстердамский «Аякс» рассматривает экс-игрока клуба Кларенса Зеедорфа на роль спортивного директора.
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