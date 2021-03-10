Пепе: «С «Ювентусом» ключевую роль сыграли наши командные действия»

Пепе / Фото - UEFA

Защитник «Порту» Пепе рассказал, за счет чего «Порту» удалось пройти «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ответной встрече команде пришлось играть вдесятером. Слова 37-летнего игрока передает официальный сайт UEFA.

Ключевую роль сыграли наши командные действия, и мы полностью заслужили выход в 1/4 финала. Я с трудом могу подобрать слова, чтобы описать, как мы сражались вдесятером. Сегодня все мы показали характер. Ребята были полностью сконцентрированы на решении общей задачи. Когда мы играем с такой строгостью и страстью, нас очень трудно победить, с кем бы мы не сражались. Все в команде заслуживают поздравлений.

Также Пепе прокомментировал решающий удар со штрафного Сержиу Оливейры. Его полузащитник исполнил под стенкой.

Да, это была домашняя заготовка. Мы много работаем над реализацией таких моментов. Нам повезло. Сержиу хорошо пробил. Дальше нужно было лишь продержаться.

Ранее главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау раскрыл, что сказал своим игрокам в перерыве матча с «Ювентусом».