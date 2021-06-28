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Пепе – самый возрастной игрок в истории плей-офф Евро

Португалец вошел в историю
Футбол Евро-2020
09:36
Пепе – самый возрастной игрок в истории плей-офф Евро
Фото: Record

Защитник сборной Португалии Пепе вошел в историю Евро.

В возрасте 38 лет и 121 дня он стал самым возрастным полевым игроком в истории турнира, который вышел на поле, сообщает Opta. Сделал это он в матче против сборной Бельгии.

Впрочем, команде помочь он не смог. Бельгия обыграла его сборную (1:0), а Пепе отметился лишь желтой карточкой.

Бельгия сыграет с Италией в 1/4 финала.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Португалии (футбол) Пепе

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