Вермален: «Нам повезло обыграть Португалию»
Пепе – самый возрастной игрок в истории плей-офф Евро
Португалец вошел в историю
Фото: Record
Защитник сборной Португалии Пепе вошел в историю Евро.
В возрасте 38 лет и 121 дня он стал самым возрастным полевым игроком в истории турнира, который вышел на поле, сообщает Opta. Сделал это он в матче против сборной Бельгии.
Впрочем, команде помочь он не смог. Бельгия обыграла его сборную (1:0), а Пепе отметился лишь желтой карточкой.
Бельгия сыграет с Италией в 1/4 финала.
Комментарии 0