Пердута: «Динамо» могло забить нам пару мячей, повезло»

Игорь Пердута / Фото: Футбол 24

Хавбек «Ворсклы» Игорь Пердута прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 14-го тура УПЛ.

А второй тайм, также они нагнетали, но поставили 11-метровый – мы забили. Стало немного легче. Хочу поблагодарить всю команду, потому что все силы отдали, чтобы добыть этот результат.

Юрий Максимов просил играть в нашу игру. Мы всегда прессингуем – 10-15 минут получалось, а потом у нас где-то проблемы появились, «Динамо» начало вскрывать, моменты создавать, и мы сели.

Конечно, нам не хватает футболистов, которые заболели и травмированы. Ребята – молодцы, мы все одна команда, не 11 человек, а все 20 сколько там, тренеры, персонал. Все поднимают на ноги футболистов, все стараются»