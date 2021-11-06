Пердута: «Динамо» могло забить нам пару мячей, повезло»
Хавбек «Ворсклы» Игорь Пердута прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 14-го тура УПЛ.
«Динамо» – очень серьезная команда. Не зря она играет в Лиге чемпионов. Она показывает очень хорошую игру, может, результат не так получается. Очень высокий класс у футболистов, в первом тайме они могли забить нам пару мячей – повезло. Одним моментом мы воспользовались.
А второй тайм, также они нагнетали, но поставили 11-метровый – мы забили. Стало немного легче. Хочу поблагодарить всю команду, потому что все силы отдали, чтобы добыть этот результат.
Юрий Максимов просил играть в нашу игру. Мы всегда прессингуем – 10-15 минут получалось, а потом у нас где-то проблемы появились, «Динамо» начало вскрывать, моменты создавать, и мы сели.
Конечно, нам не хватает футболистов, которые заболели и травмированы. Ребята – молодцы, мы все одна команда, не 11 человек, а все 20 сколько там, тренеры, персонал. Все поднимают на ноги футболистов, все стараются»
В турнирной таблице УПЛ «Динамо» имеет 35 очков, у «Шахтера» – 32, но есть игра в запасе.
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