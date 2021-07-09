Перед финалом Евро фанаты сборных сразятся в PM Football Battle

За час до финального матча чемпионата Европы болельщики померяются силами в КВИЗА

11 июля в самом сердце фестивальной Украины, на Atlas Weekend Friends Edition 2021 в Киеве, пройдет мероприятие от Parimatch и Football Hub – PM Football Battle. За час до финального матча чемпионата Европы болельщики померяются силами в КВИЗА, а также устроят словесный поединок, чтобы выяснить, кто из них лучше разбирается в футболе.

Уникальный проект Parimatch снова объединяет на одной площадке спортивных журналистов, экспертов, футбольных фанатов и селебритиз. Впервые PM Football Battle прошел накануне финала Лиги чемпионов и стал одним из самых интересных и обсуждаемых весенних событий в футбольном сообществе Украины.

В этот же раз Parimatch, первый спортивный партнер фестиваля Atlas Weekend, решил совместить PM Football Battle с просмотром главного матча года и ожидаемым музыкальным мероприятием страны.

У East Stage каждый может найти огромное зону Let's Play Zone, где фанатов киберспорта ждут каждый день чемпионаты по CS: GO и Dota 2, где можно посоревноваться с друзьями и другими гостями фестиваля. Для любителей активных развлечений оснащены огромный бассейн с шариками, в котором каждый день можно поиграть в новый вид спорта: баскетбол, волейбол, поло. Настольный футбол, кикер, куча акций и развлечений - все активности просто невозможно перечислить. Приходите и заряжайтесь хорошим настроением!

Прямую трансляцию PM Football Battle можно посмотреть на YouTube-канале Football Hub.