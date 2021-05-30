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Перед финалом Лиги чемпионов фаны «Манчестер Сити» и «Челси» приняли участие в PM Football Battle

Представители фан-клубов встретились в PMHUB, чтобы принять участие в PM Football Battle
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:22
Перед финалом Лиги чемпионов фаны «Манчестер Сити» и «Челси» приняли участие в PM Football Battle

В субботу кульминацией клубного футбольного сезона стал финал Лиги чемпионов, где на этот раз встретились английские «Манчестер Сити» и «Челси». Большое событие как для команд, так и для болельщиков, которые получили возможность выяснить отношения еще до стартового свистка.

Представители фан-клубов встретились в PMHUB, чтобы принять участие в PM Football Battle. Parimatch, первый лицензионный букмекер в Украине, запустил этот проект совместно с Football Hub, чтобы подогреть интерес болельщиков к клубному финалу главного европейского турнира. Мероприятие объединило форматы футбольного КВИЗа и словесного поединка. За правильные ответы команды получали баллы, а за красноречие голоса от болельщиков, которые следили за трансляцией PM Football Battle.

Кстати, сами команды фанатов «Манчестер Сити» и «Челси» вышли весьма солидным. За «горожан» выступали экс-игрок сборной Украины Сергей Нагорняк, певец Ярмак и обозреватель АПЛ Василий Обараз. А вот за победу «аристократов» боролись еще один экс-сборник Андрей Несмачный, действующий нападающий национальной команды по баскетболу Максим Звонов и комментатор АПЛ Иван Громиков. Также в каждую из команд вошли по одному представителю фанк-клубов «Манчестер Сити» и «Челси». Состав зрителей, кстати, вышел тоже достаточно звездным. На мероприятие пришли многие известные спортсмены, журналисты и селебритиз. А PM Football Battle вел хорошо всем знакомый дуэт футбольный ведущих Александра Лобода и Игорь Цыганик.

По результатам КВИЗа победитель выявлен не был, но «Манчестер Сити» получил преимущество благодаря тому, что набрал больше голосов болельщиков. Впрочем, решающее слово по правилам осталось за рефери. Эту роль исполнил директор по связям с общественностью ООО «Париматч» Вадим Мисюра, который определил итоговый результат как ничейный.

«Еще когда стало известно, кто войдет в составы команд, было ясно, что это будет интересное и напряженное противостояние. И если бы принимались ставки, то Parimatch, как честный и надежный букмекер, дал бы наименьший коэффициент именно на ничью. Борьба вышла чисто английской, по-настоящему джентльменской. И нет никаких сомнений, что ничья является справедливым результатом первого PM Football Battle».

Завершился большой футбольный вечер трансляцией финала на большом экране, который помогла организовать компания MEGOGO. Здесь уже ничьей быть не могло, более того, командам даже не понадобилось дополнительное время. Судьбу трофея определил единственный гол, который еще в первом тайме забил «Челси». Сама атмосфера просмотра матча очень напоминала трибуны стадиона. Зрители разделились на два лагеря и живо поддерживали свои команды. Как будто финал происходит не в Порту, а в Киеве, как в 2018 году.

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