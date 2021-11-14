«Перед каждою ігрою». Петраков повез сборную в церковь в преддверии матча с Боснией

Тренерский штаб нашел альтернативный рецепт решения вопроса с реализацией

Александр Петраков / Фото - УАФ

Сборная Украины проведет решающий матч отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Встреча с Боснией и Герцеговиной состоится во вторник, 16 ноября.

Национальная команда провела утреннюю тренировку и уже собрала чемоданы. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Отмечается, что вылет на выездной матч запланирован на сегодня, 14 ноября, в 18:00. Перед отправлением и.о. главного тренера сборной Александр Петраков повез команду в Михайловский Златоверхий собор.

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить 16 ноября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.

Ранее экс-хавбек «Карпат», автор крылатой фразы «перед каждою ігрою ходим в церкву», Михаил Кополовец признался, что внедрил подобную практику в «Минае», будучи спортивным директором клуба.