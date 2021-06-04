Перед матчем Аргентина – Чили открыли статую Марадоны. Месси вывел команду на поле в футболках, посвященных Диего

Футболисты хотели посвятить победу легендарному футболисту

Памятник Марадоне / фото - Weltfussbal

Сборная Аргентины в рамках квалификации ЧМ расписала домашнюю ничью с Чили. Для команды это был первый матч после ухода из жизни легендарного аргентинца, экс-тренера сборной Диего Марадоны.

Перед стартовым свистком на стадионе в Сантьяго-дель-Эстеро открыли памятник футболисту. Капитан сборной Лионель Месси вместе с другими игроками вышли на матч в футболках, посвященных Марадоне.

После встречи Месси высказался о соотечественнике. Слова нападающего приводит ESPN.

«Это был особенный матч, потому что он стал первым без Диего. Знаем, что для него значила сборная. Даже когда его не было на стадионе, он всегда поддерживал нас. Мы хотели посвятить ему победу и представить Аргентину, как это всегда делал Марадона».

Напомним, Марадона умер от сердечного приступа в своем доме в Буэнос-Айресе в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года.

Один из лидеров сборной Аргентины пропустил матч из-за коронавируса.