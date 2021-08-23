Арбитры из Англии обслужат ответный матч «Шахтер» – «Монако»
Перед матчем с «Шахтером» «Монако» может покинуть форвард
Игрок близок к переезду в Испанию
17:10
Бальде Кейта / фото - FC Barcelona Noticias
Нападающий «Монако» Бальде Кейта может стать игроком «Валенсии», сообщает итальянский журналист Николо Скира.
О трансфере 26-летнего сенегальца могут объявить уже в ближайшие дни. Футболист подпишет с «летучими мышами» 5-летнее соглашение.
В минувшем сезоне вингер выступал на правах аренды за «Сампдорию», где за 26 матчей отметился 9 результативными действиями.
«Монако» ждет ответный матч квалификации ЛЧ с «Шахтером», который состоится уже в эту среду, 25 августа в 22:00. Первая игра закончилась минимальной победой «горняков».
Напомним, стало известно, кто обслужит этот поединок.
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