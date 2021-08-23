Перед матчем с «Шахтером» «Монако» может покинуть форвард

Игрок близок к переезду в Испанию

Бальде Кейта / фото - FC Barcelona Noticias

Нападающий «Монако» Бальде Кейта может стать игроком «Валенсии», сообщает итальянский журналист Николо Скира.

О трансфере 26-летнего сенегальца могут объявить уже в ближайшие дни. Футболист подпишет с «летучими мышами» 5-летнее соглашение.

В минувшем сезоне вингер выступал на правах аренды за «Сампдорию», где за 26 матчей отметился 9 результативными действиями.

«Монако» ждет ответный матч квалификации ЛЧ с «Шахтером», который состоится уже в эту среду, 25 августа в 22:00. Первая игра закончилась минимальной победой «горняков».

Напомним, стало известно, кто обслужит этот поединок.