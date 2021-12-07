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Перед решающим матчем Лиги конференций COVID-19 лишил «Тоттенхэм» шестерых игроков

«Шпоры» рискуют не попасть в евровесну
Футбол Лига конференций UEFA
12:53
Перед решающим матчем Лиги конференций COVID-19 лишил «Тоттенхэм» шестерых игроков
фото - Tottenham Hotspur

В четверг, 9-го декабря «Тоттенхэм» ждет решающий матч группового этапа Лиги конференций с «Ренном».

Как сообщает The Mirror, команда понесла серьезные потери из-за вспышки коронавирусной инфекции.

По информации источника, в АПЛ было обнаружено 12 случаев COVID-19, 6 из которых – в стане «шпор».

Имена футболистов, выбывших из-за болезни пока что не сообщаются.

Матч с «Ренном» является ключевым для подопечных Конте, ведь победа отправит их в плей-офф турнира. Французы же уже обеспечили себе евровесну.

Если «шпоры» уступят «красно-черным», а «Витесс» возьмет очки с «Мурой», то лондонцы вовсе не выйдут из группы.

Напомним, «Тоттенхэм» летом подпишет вратаря сборной Англии.

Павел Харченко
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Тоттенхэм коронавирус Антонио Конте

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