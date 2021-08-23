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Передал полномочия? На матче «Динамо» – «Десна» состоялась встреча Шевченко и Петракова
Пока неизвестно, о чем говорили бывший и нынешний тренеры сборной Украины
Александр Петраков / Фото: Twitter
Во время матча 5-го тура УПЛ между «Динамо» и «Десной» (4:0) состоялась встреча бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и нынешнего и.о. наставника команды Александра Петракова.
Напомним, Шевченко тренировал сборную Украины с июля 2016-го по август 2021-го года.
Ранее Петраков заявил, что сборную Украины после Марлоса также покинет и Жуниор Мораес.
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