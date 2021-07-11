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Переговоры между «Динамо» и «Дженоа» по Супряге зашли в тупик. Известна причина

Киевлян не устроило предложение итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
22:24
Переговоры между «Динамо» и «Дженоа» по Супряге зашли в тупик. Известна причина
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев

Переход нападающего «Динамо» Владислава Супряги в «Дженоа» под угрозой срыва. Итальянский клуб приостановил переговоры.

Представитель Серии А хотел взять футболиста в аренду с обязательным выкупом. Также предлагался вариант с рассрочкой на несколько лет.

«Динамо» же желало получить большую часть денег сейчас. Из-за принципиального разногласия переговоры были приостановлены. Трансфер в ближайшее время маловероятен, но «Дженоа» может вернуться к кандидатуре форварда в будущем.

Ранее сообщалось, что сумма перехода могла составить 9 миллионов евро.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
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Теги

Владислав Супряга Дженоа Динамо Киев трансферы

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