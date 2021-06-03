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Переговоры «Шахтера» и «Бенфики» по Педриньо зашли в тупик

Трансфера, похоже, не будет
Футбол Украинская Премьер-лига
10:50
Переговоры «Шахтера» и «Бенфики» по Педриньо зашли в тупик
Фото: UEFA

«Шахтер» и «Бенфика» не смогли договориться о переходе форварда Педриньо.

Как утверждает Record.pt, украинский клуб не хочет идти на условия португальцев. Разница между спросом и предложением составляет 2 миллиона евро.

Отмечается, что ни одна из сторон не хочет идти на компромисс. Переговоры заморожены.

Сообщалось, что «Бенфика» хочет 18 миллионов евро за своего игрока, тогда как «Шахтер» предлагал до 15 миллионов.

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Бенфика

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